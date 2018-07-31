На страже АрМИ: в Новосибирске военные полицейские следят за безопасностью участников соревнований

Ежедневно военнослужащие обеспечивают порядок на зрительских трибунах, сопровождают автобусы с участниками соревнований к местам проведения этапов, а также патрулируют территорию полигона.

Военнослужащие военной комендатуры обеспечили безопасность во время проведения этапов Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области.

Ежедневно военнослужащие осуществляют дежурство на полигоне, обеспечивают порядок на зрительских трибунах и сопровождают автобусы с участниками соревнований к местам проведения этапов. Кроме того, в их обязанности входит патрулирование полигона. В обеспечении порядка на Международных играх в Новосибирской области задействовано около 50 военнослужащих военной комендатуры Новосибирска.

В Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018» принимают участие команды из России, Узбекистана, Зимбабве, Китая, Казахстана, Беларуси, Армении и Судана.