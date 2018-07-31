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На страже АрМИ: в Новосибирске военные полицейские следят за безопасностью участников соревнований
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На страже АрМИ: в Новосибирске военные полицейские следят за безопасностью участников соревнований 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ежедневно военнослужащие обеспечивают порядок на зрительских трибунах, сопровождают автобусы с участниками соревнований к местам проведения этапов, а также патрулируют территорию полигона.
Военнослужащие военной комендатуры обеспечили безопасность во время проведения этапов Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области.
Ежедневно военнослужащие осуществляют дежурство на полигоне, обеспечивают порядок на зрительских трибунах и сопровождают автобусы с участниками соревнований к местам проведения этапов. Кроме того, в их обязанности входит патрулирование полигона. В обеспечении порядка на Международных играх в Новосибирской области задействовано около 50 военнослужащих военной комендатуры Новосибирска.
В Международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018» принимают участие команды из России, Узбекистана, Зимбабве, Китая, Казахстана, Беларуси, Армении и Судана.
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