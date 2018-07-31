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Наблюдатели из Венесуэлы прибыли на международный этап конкурса «Рембат» в Омске
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Наблюдатели из Венесуэлы прибыли на международный этап конкурса «Рембат» в Омске 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Иностранные военнослужащие знакомятся с российской ремонтной военной техникой, следят за алгоритмом действий экипажей при прохождении трассы с препятствиями и выполнении специальных задач.
Представители Вооруженных сил Венесуэлы прибыли на международный этап конкурса «Рембат», который проходит на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
Группу наблюдателей возглавляет начальник Центра обеспечения бронетанковых войск Венесуэлы полковник Хосе Антонио Лопес. Иностранные военнослужащие знакомятся с российской ремонтной военной техникой, следят за алгоритмом действий экипажей при прохождении трассы с препятствиями и выполнении специальных задач. После заездов россияне отвечают на возникшие у венесуэльцев вопросы. Визит иностранных военнослужащих проходит в рамках военно-технического сотрудничества между странами.
С 29 июля по 4 августа в Омской области проходит международный конкурс специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат-2018». Соревнования в рамках Армейских международных игр-2018 идут на территории Омского автобронетанкового инженерного института. Среди участников –команда Российской Федерации, Китайской Народной Республики и вне конкурса — команда Омского автобронетанкового инженерного института.
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