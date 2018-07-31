Китай начал сборку третьего авианосца

В Сети появилось фото сборки корпуса третьего китайского авианосца, известного как Type 002 — собственного имени у него пока нет.

Снимок сделан на шанхайской верфи Jiangnan Changxingdao, где строится корабль. Видно, как мощный портальный кран перемещает массивные элементы нижней части корпуса авианосца.

Строительство Type 002 началось в 2016 году. В отличие от своих предшественников, ведущих родословную от советского тяжелого авианесущего крейсера типа «Кречет», новый корабль спроектирован по американскому образцу. Вместо трамплина он будет иметь электромагнитные катапульты для разгона самолетов — они позволят отправлять в полет истребители с большим запасом вооружения и топлива.

Для собственного авианосного флота в КНР разработана палубная версия истребителя J-15, пишет Defence Blog. Ожидается, что такая же модификация появится у китайского самолета пятого поколения J-31.

Водоизмещение Type 002 составит порядка 85 тысяч тонн — это меньше, чем у американских кораблей этого класса, но больше прежних китайских авианосцев. Спуск корабля на воду ожидается в 2020 году, ввод в строй — в 2023-м.