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Китай начал сборку третьего авианосца
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Китай начал сборку третьего авианосца 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Сети появилось фото сборки корпуса третьего китайского авианосца, известного как Type 002 — собственного имени у него пока нет.
Снимок сделан на шанхайской верфи Jiangnan Changxingdao, где строится корабль. Видно, как мощный портальный кран перемещает массивные элементы нижней части корпуса авианосца.
Строительство Type 002 началось в 2016 году. В отличие от своих предшественников, ведущих родословную от советского тяжелого авианесущего крейсера типа «Кречет», новый корабль спроектирован по американскому образцу. Вместо трамплина он будет иметь электромагнитные катапульты для разгона самолетов — они позволят отправлять в полет истребители с большим запасом вооружения и топлива.
Для собственного авианосного флота в КНР разработана палубная версия истребителя J-15, пишет Defence Blog. Ожидается, что такая же модификация появится у китайского самолета пятого поколения J-31.
Водоизмещение Type 002 составит порядка 85 тысяч тонн — это меньше, чем у американских кораблей этого класса, но больше прежних китайских авианосцев. Спуск корабля на воду ожидается в 2020 году, ввод в строй — в 2023-м.
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