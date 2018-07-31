Десантировать технику с людьми внутри смогли только в РФ — разработчик

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном десантированию БТР-МДМ «Ракушка» с экипажем внутри, разработчик парашютной системы рассказал о том, почему это стало возможным только в России

Десантирование БТР с экипажем внутри — сложнейшая задача, решить которую смогли только в России, рассказал генеральный директор НИИ парашютостроения Сергей Хурсевич

«Никто кроме нас. И это говорят не только десантники, но и в НИИ парашютостроения. Это очень сложное техническое мероприятие и российская школа парашютостроения на сегодняшний день единственная школа парашютостроения в мире, которая обеспечивает должный уровень надежности парашютной техники и должный уровень технологии парашютной техники», — сказал Хурсевич.

Десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри прошло на совместных учениях ВДВ и Военно-транспортной авиации, которые прошли в Рязанской области