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Десантировать технику с людьми внутри смогли только в РФ — разработчик
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Десантировать технику с людьми внутри смогли только в РФ — разработчик 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном десантированию БТР-МДМ «Ракушка» с экипажем внутри, разработчик парашютной системы рассказал о том, почему это стало возможным только в России.
Десантирование БТР с экипажем внутри — сложнейшая задача, решить которую смогли только в России, рассказал генеральный директор НИИ парашютостроения Сергей Хурсевич.
«Никто кроме нас. И это говорят не только десантники, но и в НИИ парашютостроения. Это очень сложное техническое мероприятие и российская школа парашютостроения на сегодняшний день единственная школа парашютостроения в мире, которая обеспечивает должный уровень надежности парашютной техники и должный уровень технологии парашютной техники», — сказал Хурсевич.
Десантирование БТР-МДМ с экипажем внутри прошло на совместных учениях ВДВ и Военно-транспортной авиации, которые прошли в Рязанской области.
Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55 на телеканале «Звезда».
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