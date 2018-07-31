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Командующий ЦВО встретился с выпускниками Военной академии Генерального штаба ВС РФ
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Командующий ЦВО встретился с выпускниками Военной академии Генерального штаба ВС РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Генерал-лейтенант Александр Лапин довел до офицеров особенности военно-политической обстановки в зоне ответственности Центрального военного округа, а также основные направления деятельности командования.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин провел встречу с выпускниками Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, назначенными на руководящие должности в органы военного управления объединенного стратегического командования, а также в соединения и объединения округа. На встрече также присутствовали члены Военного совета ЦВО.
Генерал-лейтенант Александр Лапин довел до офицеров особенности военно-политической обстановки в зоне ответственности Центрального военного округа, а также основные направления деятельности командования.
«После разгрома запрещенной в России организации ИГИЛ террористы из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы. В этих условиях особое внимание уделяется странам Центральной Азии, — подчеркнул Александр Лапин. — В связи с возрастанием террористической угрозы военно-политическим руководством России предпринимаются всеобъемлющие меры для обеспечения безопасности своих граждан. Ключевая роль в этой работе отведена именно Центральному военному округу».
По словам генерал-лейтенанта Александра Лапина, основные усилия командования округа сосредоточены на поддержании постоянной высокой боевой готовности войск и их готовности к гарантированному выполнению задач в любых условиях обстановки. «Также особое внимание уделяется перевооружению на современные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, на обустройство объектов инфраструктуры, строительстве современных военных городков с созданием комфортных условий для проживающих военнослужащих всех категорий», — сообщил командующий округом.
Он добавил, что сегодня важно развитие отношений в рамках международного военного сотрудничества с государствами Центральной Азии.
«Только в этом году у нас семь совместных международных учений и одна тренировка с привлечением органов управления и подразделений стран СНГ, государств-членов ШОС и стран-участников ОДКБ», — подчеркнул командующий.
Генерал-лейтенант Александр Лапин напомнил выпускникам об уровне ответственности их работы, подчеркнув, что «от того, насколько эффективно она будет выполнена, зависит спокойствие и безопасность нашей страны».
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