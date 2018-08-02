Командующий ЦВО проверит защищенность объектов 201-й базы в Таджикистане

"В ходе своей работы генерал-лейтенант Александр Лапин заслушает доклад командования базы о состоянии и развитии соединения в соответствии с планом деятельности до 2020 года, проверит организацию боевой подготовки, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры", — приводятся в сообщении ЦВО слова Шорина.

Также командующий округом проверит выполнение указаний по внедрению боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике , и отработке на его основе новых практических задач при выполнении мероприятий боевой подготовки.

Особое внимание командующий войсками округа уделит состоянию антитеррористической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули, а также в расположениях воинских частей в городах Душанбе и Бохтар.

Генерал-лейтенант Александр Лапин проведет тренировку с подразделениями 201-й базы по противодействию терроризму, проверив практические действия боевых мобильных групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами, уточнил Шорин.