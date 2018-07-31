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Военнослужащие ЮВО поддержат своих сослуживцев — участников АрМИ-2018
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Военнослужащие ЮВО поддержат своих сослуживцев — участников АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Южный военный округ в девяти международных конкурсах Армейских международных игр представляют 15 команд (экипажей).
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников призвал личный состав поддержать команды Вооруженных Сил Российской Федерации, выступающие в международных конкурсах Армейских международных игр (АрМИ-2018).
«Около 100 военнослужащих нашего округа отстаивают честь российской армии в международных конкурсах АрМИ-2018, при этом часть конкурсов проводится на территории ЮВО — в Волгоградской области и в Кабардино-Балкарии. Для российских военнослужащих — участников состязаний сегодня очень важна наша поддержка, поэтому призываю вас болеть за страну, за нашу армию, за своих сослуживцев», — обратился к личному составу генерал-полковник А. Дворников.
В соединениях и воинских частях ЮВО военнослужащие внимательно следят за результатами выступлений российской команды. В объединениях округа проводится конкурс на лучшее видеоприветствие с пожеланием победы участникам АрМИ-2018.
Южный военный округ в девяти международных конкурсах АрМИ-2018 представляют 15 команд (экипажей).
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