Саперы из России и Китая на конкурсе «Открытая вода-2018» наведут 450-метровую переправу на Оке

Помимо этого, им предстоит осуществить инженерную разведку водной преграды, очистить водные и береговые подходы от мин, оборудовать проходы через противотанковые рвы.

Более 200 военных инженеров из Российской Федерации и Китайской Народной Республики в течение 4 дней будут состязаться в профессиональном мастерстве на земле и воде.

Соревнования пройдут в 7 этапов, в ходе которых участникам состязаний предстоит осуществить инженерную разведку водной преграды, очистить водные и береговые подходы от мин, оборудовать проходы через противотанковые рвы, а также под прикрытием оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО осуществить переправу бронетехники через водную преграду на плавающих транспортерах и специальных паромах.

Особенностью проведения соревнований в 2018 году для военных инженеров двух стран станет переброска личного состава, танков Т-80 и автомобилей с условными боеприпасами через 450-метровую водную преграду водного полигона на реке Ока, ширина которой на этом участке достигает 500 м, глубина до 10 м, а скорость течения 1,5 м/с.

«Инженерный полигон, на котором проходит мероприятие, отвечает всем современным требованиям и позволяет проводить не только соревнования, но и мероприятия боевой подготовки личного состава понтонно-переправочных подразделений на высоком уровне. В этом году судейской коллегии предстоит оценить качество подготовки команд, их умение действовать в постоянно-меняющейся обстановке современного боя. И конечно, организаторами конкурса уделяется большое внимание развитию взаимопонимания и общению военнослужащих России и Китая, проведению совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий», — рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

Для обеспечения проведения конкурса «Открытая вода-2018» задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.