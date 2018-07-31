Ещё
Наблюдатели из США будут присутствовать на церемонии открытия международного конкурса «Кубок моря-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наблюдатели из США будут присутствовать на церемонии открытия международного конкурса «Кубок моря-2018» 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Наблюдатели из Соединенных Штатов Америки, Королевства Бахрейн, Саудовской Аравии, Исламской Республики Пакистан, Турции и Болгарии прибыли на военно-морскую базу Пута ВМС Азербайджана.
Более 10 наблюдателей из шести стран мира будут присутствовать на церемонии открытия и различных этапах международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018».
Наблюдатели из Соединенных Штатов Америки, Королевства Бахрейн, Саудовской Аравии, Исламской Республики Пакистан, Турции и Болгарии прибыли на военно-морскую базу «Пута» ВМС Азербайджанской республики, чтобы оценить качество подготовки и проведения конкурса, а также уровень профессионального мастерства участников соревнований.
Международный конкурс «Кубок моря-2018» проходит на военной морской базе Пута Азербайджанской Республики с 31 июля по 10 августа. Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124», и команда ВМС Республики Иран выступит на ракетном катере «Пейкан».
ТК «Звезда»: последние новости
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии совершают марш на полигон Дзарцеми В РВСН стартовал конкурс на лучшего механика-водителя пусковой установки Минобороны подало иск к производителю реактивного комплекса «Торнадо-С»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян122
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России240
Лепс ударил Аллу Михееву46
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Названы имена убитых россиян в Африке43
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение