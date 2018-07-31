Наблюдатели из США будут присутствовать на церемонии открытия международного конкурса «Кубок моря-2018»

Наблюдатели из Соединенных Штатов Америки, Королевства Бахрейн, Саудовской Аравии, Исламской Республики Пакистан, Турции и Болгарии прибыли на военно-морскую базу Пута ВМС Азербайджана.

Более 10 наблюдателей из шести стран мира будут присутствовать на церемонии открытия и различных этапах международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018».

Наблюдатели из Соединенных Штатов Америки, Королевства Бахрейн, Саудовской Аравии, Исламской Республики Пакистан, Турции и Болгарии прибыли на военно-морскую базу «Пута» ВМС Азербайджанской республики, чтобы оценить качество подготовки и проведения конкурса, а также уровень профессионального мастерства участников соревнований.

Международный конкурс «Кубок моря-2018» проходит на военной морской базе Пута Азербайджанской Республики с 31 июля по 10 августа. Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124», и команда ВМС Республики Иран выступит на ракетном катере «Пейкан».