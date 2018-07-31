На открытие «Кубка моря-2018» в Азербайджан прибыли наблюдатели

КРАСНОДАР , 31 июл — РИА Новости . Наблюдатели из шести стран мира будут присутствовать на открытии международного конкурса по морской выучке «Кубок моря-2018», который проходит в Азербайджане , сообщает пресс-служба ЮВО.

"Более 10 наблюдателей из шести стран мира будут присутствовать на церемонии открытия и этапах международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018». Церемония начнётся в 19.00 мск", — говорится в сообщении.

Бахрейна, Саудовской Аравии, Пакистана, Турции и Как сообщается, наблюдатели из США Болгарии прибыли на военно-морскую базу «Пута» ВМС Азербайджана, чтобы оценить уровень профессионального мастерства участников соревнований.