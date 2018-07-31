На открытие «Кубка моря-2018» в Азербайджан прибыли наблюдатели 

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Наблюдатели из шести стран мира будут присутствовать на открытии международного конкурса по морской выучке «Кубок моря-2018», который проходит в Азербайджане, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Более 10 наблюдателей из шести стран мира будут присутствовать на церемонии открытия и этапах международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018». Церемония начнётся в 19.00 мск", — говорится в сообщении.
Как сообщается, наблюдатели из США, Бахрейна, Саудовской Аравии, Пакистана, Турции и Болгарии прибыли на военно-морскую базу «Пута» ВМС Азербайджана, чтобы оценить уровень профессионального мастерства участников соревнований.
Международный конкурс «Кубок моря-2018» проходит на военной морской базе «Пута» Азербайджанской республике с 31 июля по 10 августа. Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду ВМФ России представляет малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Казахстана — ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Азербайджана — патрульный корабль «G-124», команда ВМС Ирана выступит на ракетном катере «Пейкан».