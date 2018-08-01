На базе ВМС Азербайджана стартовал международный конкурс «Кубок моря-2018»

Конкурсантам предстоит продемонстрировать свое мастерство в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, артиллерийской стрельбе по плавающей мине, морской и воздушной цели, а также в борьбе за живучесть корабля.

В рамках «Армейских международных игр-2018 на военной морской базе Пута Азербайджанской республики завершилась торжественная церемония открытия конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей „Кубок моря-2018“.

В начале церемонии в торжественной обстановке был поднят флаг принимающей стороны — Республики Азербайджан, а также официальные флаги Армейских международных игр и Кубка моря.

Главный судья капитан 1 ранга Хабиб Халилов обратился к участникам состязаний, пожелал им удачи, достойной борьбы и честной победы.

Также перед гостями мероприятия выступили народные и творческие коллективы Республики Азербайджан.

Конкурс состоит из трех этапов, в которых конкурсантам предстоит продемонстрировать свое мастерство в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, артиллерийской стрельбе по плавающей мине, морской и воздушной цели, а также в борьбе за живучесть корабля.