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На базе ВМС Азербайджана стартовал международный конкурс «Кубок моря-2018»
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На базе ВМС Азербайджана стартовал международный конкурс «Кубок моря-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурсантам предстоит продемонстрировать свое мастерство в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, артиллерийской стрельбе по плавающей мине, морской и воздушной цели, а также в борьбе за живучесть корабля.
В рамках «Армейских международных игр-2018 на военной морской базе Пута Азербайджанской республики завершилась торжественная церемония открытия конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей „Кубок моря-2018“.
В начале церемонии в торжественной обстановке был поднят флаг принимающей стороны — Республики Азербайджан, а также официальные флаги Армейских международных игр и Кубка моря.
Главный судья капитан 1 ранга Хабиб Халилов обратился к участникам состязаний, пожелал им удачи, достойной борьбы и честной победы.
Также перед гостями мероприятия выступили народные и творческие коллективы Республики Азербайджан.
Конкурс состоит из трех этапов, в которых конкурсантам предстоит продемонстрировать свое мастерство в постановке корабля на якорь и швартовую бочку, артиллерийской стрельбе по плавающей мине, морской и воздушной цели, а также в борьбе за живучесть корабля.
Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду ВМФ России представляет малый артиллерийский корабль „Волгодонск“ Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль „Мангыстау“, ВМС Республики Азербайджан — сторожевой корабль „G-124“, а команда ВМС Республики Иран выступает на ракетном катере „Пейкан“.
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