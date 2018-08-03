Конкурс «Кубок моря» прервали из-за шторма на Каспии

Разыгравшийся в Каспийском море шторм около военно-морской базы Пута ( Азербайджан ) стал причиной переноса одного из этапов международного конкурса «Кубок моря — 2018».

"По причине усиления ветра с порывами до 18 метров в секунду третий эпизод международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» отложен и будет проведен после наступления благоприятных метеоусловий", — сообщили «РГ» в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, что в профессиональных соревнованиях военных моряков принимают участие экипажи кораблей четырех стран. ВМС Казахстана представляет ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау», Ирана — ракетный катер «Пейкан», Азербайджана — патрульный корабль «G-124», России — малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии.

Конкурс «Кубок моря» проходит в три этапа. Моряки выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели, которую будет изображать метеозонд. Помимо боевых упражнений пройдут состязания по постановке на якорь и швартовую бочку, а также по борьбе за живучесть корабля.

По итогам первого этапа соревнований лидируют моряки Каспийской флотилии, которые набрали 38 очков. На втором месте с результатом 34 очка военные Казахстана, Иран набрал -31 очко, Азербайджан — 30. Победитель конкурса определится 10 августа по наибольшей сумме балов, набранных командами в различных этапах.