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Конкурс «Кубок моря» прервали из-за шторма на Каспии
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Конкурс «Кубок моря» прервали из-за шторма на Каспии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Разыгравшийся в Каспийском море шторм около военно-морской базы Пута (Азербайджан) стал причиной переноса одного из этапов международного конкурса «Кубок моря — 2018».
"По причине усиления ветра с порывами до 18 метров в секунду третий эпизод международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018» отложен и будет проведен после наступления благоприятных метеоусловий", — сообщили «РГ» в пресс-службе Южного военного округа.
Напомним, что в профессиональных соревнованиях военных моряков принимают участие экипажи кораблей четырех стран. ВМС Казахстана представляет ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау», Ирана — ракетный катер «Пейкан», Азербайджана — патрульный корабль «G-124», России — малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии.
Конкурс «Кубок моря» проходит в три этапа. Моряки выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели, которую будет изображать метеозонд. Помимо боевых упражнений пройдут состязания по постановке на якорь и швартовую бочку, а также по борьбе за живучесть корабля.
По итогам первого этапа соревнований лидируют моряки Каспийской флотилии, которые набрали 38 очков. На втором месте с результатом 34 очка военные Казахстана, Иран набрал -31 очко, Азербайджан — 30. Победитель конкурса определится 10 августа по наибольшей сумме балов, набранных командами в различных этапах.
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