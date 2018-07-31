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Как Су-34 уничтожил «корабль террористов» сверхзвуковой ракетой
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Как Су-34 уничтожил «корабль террористов» сверхзвуковой ракетой 

Sputnik Грузия 51 минуту назад
Фото: Sputnik Грузия
Минобороны РФ опубликовало видео пуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты класса Х-31 с фронтового бомбардировщика Су-34. Смотрите на видео кадры запуска
Авиация Южного военного округа Минобороны РФ успешно поразила цель — корабль-мишень, который находился на полигоне в Каспийском море, сообщает РИА Новости. В учениях были задействованы экипажи более десяти кораблей и судов Каспийской флотилии, а также около 40 самолетов: авиационная группа из истребителей Су-30 СМ, бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также штурмовиков Су-25.
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