Специалисты РХБ защиты ЮВО замаскировали оборонительные позиции мотострелков на побережье Абхазии

С помощью радиоэлектронного средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ они за короткое время скрыли от условного противника перемещение колонны бронетехники.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии , в ходе ротного тактического учения обеспечили маскировку аэрозольными средствами оборонительных позиций мотострелковых подразделений на береговой линии черноморского побережья.

Мотострелковые подразделения после уничтожения условного противника на горном полигоне Цабал в Абхазии, совершили марш в район предполагаемой высадки десанта морской пехоты условного противника.

Специалисты РХБ защиты с помощью радиоэлектронного средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ за короткое время скрыли от условного противника перемещение колонны бронетехники.

Сложность применения аэрозольных средств защиты обуславливалась горным рельефом местности, резким изменением направления и скорости ветра.

Данный этап был проведен руководством учения внезапно и позволил оценить мобильность мотострелковых подразделений российской военной базы, уровень подготовки командиров, маршевую выучку личного состава, а также уровень технической готовности вооружения и военной техники.

Ротные тактические учения с подразделениями российской военной базы ЮВО в Абхазии проводятся в едином замысле совместных тактических учений общевойскового объединения под руководством командования 49-й общевойсковой армии ЮВО в период с 01 по 15 августа с участием сил 4 армии ВВС и ПВО ЮВО и Черноморского флота в районах черноморского побережья Кубани и Абхазии.

Всего к плановым тактическим учениям привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих и около 600 единиц военной техники соединения.