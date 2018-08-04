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Специалисты РХБ защиты ЮВО замаскировали оборонительные позиции мотострелков на побережье Абхазии
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Специалисты РХБ защиты ЮВО замаскировали оборонительные позиции мотострелков на побережье Абхазии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
С помощью радиоэлектронного средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ они за короткое время скрыли от условного противника перемещение колонны бронетехники.
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, в ходе ротного тактического учения обеспечили маскировку аэрозольными средствами оборонительных позиций мотострелковых подразделений на береговой линии черноморского побережья.
Мотострелковые подразделения после уничтожения условного противника на горном полигоне Цабал в Абхазии, совершили марш в район предполагаемой высадки десанта морской пехоты условного противника.
Специалисты РХБ защиты с помощью радиоэлектронного средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ за короткое время скрыли от условного противника перемещение колонны бронетехники.
Сложность применения аэрозольных средств защиты обуславливалась горным рельефом местности, резким изменением направления и скорости ветра.
Данный этап был проведен руководством учения внезапно и позволил оценить мобильность мотострелковых подразделений российской военной базы, уровень подготовки командиров, маршевую выучку личного состава, а также уровень технической готовности вооружения и военной техники.
Ротные тактические учения с подразделениями российской военной базы ЮВО в Абхазии проводятся в едином замысле совместных тактических учений общевойскового объединения под руководством командования 49-й общевойсковой армии ЮВО в период с 01 по 15 августа с участием сил 4 армии ВВС и ПВО ЮВО и Черноморского флота в районах черноморского побережья Кубани и Абхазии.
Всего к плановым тактическим учениям привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих и около 600 единиц военной техники соединения.
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