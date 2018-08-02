Российские военные начали учения в Абхазии

Мотострелковые части и морская пехота Черноморского флота начали учения с боевой стрельбой в Абхазии , сообщает штаб Южного военного округа (ЮВО).

«В учениях задействованы около 2,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения и военной техники», — передает «Интерфакс» сообщение штаба ЮВО.

В ходе учений основное внимание будет уделено отработке взаимодействия между подразделениями при оборонительных действиях в различных условиях местности днем и ночью, а также обороне морского побережья от десанта условного противника.

На завершающем этапе учений пройдут боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин БТР-82А, минометов «Сани» и другого вооружения.

Напомним, в среду более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов начали учения в Балтийском море.