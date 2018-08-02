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Российские военные начали учения в Абхазии
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Российские военные начали учения в Абхазии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Мотострелковые части и морская пехота Черноморского флота начали учения с боевой стрельбой в Абхазии, сообщает штаб Южного военного округа (ЮВО).
«В учениях задействованы около 2,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения и военной техники», — передает «Интерфакс» сообщение штаба ЮВО.
В ходе учений основное внимание будет уделено отработке взаимодействия между подразделениями при оборонительных действиях в различных условиях местности днем и ночью, а также обороне морского побережья от десанта условного противника.
На завершающем этапе учений пройдут боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин БТР-82А, минометов «Сани» и другого вооружения.
Напомним, в среду более 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов начали учения в Балтийском море.
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