Российские военные начали масштабные маневры в Абхазии на фоне учений НАТО в Грузии

Российские военные начали масштабные учения в Абхазии , в которых участвуют мотострелковые подразделения, а также морская пехота Черноморского флота РФ , сообщил штаб Южного военного округа (ЮВО) 2 августа.

В тактических маневрах с боевой стрельбой задействованы около 2,5 тысяч военнослужащих и более 600 единиц вооружения и военной техники. В ходе учений основное внимание будет уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими подразделениями при ведении маневренной обороны в различных условиях местности днем и ночью, а также обороне морского побережья от десанта условного противника, передает

На завершающем этапе учений пройдут боевые стрельбы из танков Т-72Б3, вооружения боевых машин БТР-82А, минометов «Сани», огнеметов РПО-А «Шмель», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7 и другого вооружения, уведомили в штабе ЮВО.

Стоит отметить, что 1 августа в Грузии , частью которой Абхазия была до августа 2008 года, стартовали крупномасштабные многонациональные военные

и партнеров альянса Noble Partner 2018.

Великобритании, Германии, Франции, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Эстонии, Литвы, Азербайджана и Армении. По данным грузинского министерства обороны, участие в учениях, которые продлятся до 15 августа, примут около трех тысяч военнослужащих 13 стран: Грузии, США

Как сообщалось, на эти маневры США перебросили в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты и пять танков, которые были доставлены морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти

При этом американские военные вновь, как и в прошлом году, устроили символичный марш-бросок бронетехники по территории Грузии, останавливаясь в крупных городах. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.

Грузия примет многонациональные учения Noble Partner ("Достойный партнер") в четвертый раз. По словам министра обороны страны Левана Изории, увеличение числа стран и количества военнослужащих, которые примут участие в нынешних учениях, «еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран — членов НАТО и партнеров альянса».

Тувалу. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии по итогам вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Примеру РФ последовали лишь Никарагуа Венесуэла , а также крошечные островные государства Науру

Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии и продолжает считать их частью своей территории. Остальной мир также считает эти республики частью Грузии.