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Подразделения российской военной базы в Абхазии выдвинулись на полигон Нагвалоу в рамках проведения учения
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Подразделения российской военной базы в Абхазии выдвинулись на полигон Нагвалоу в рамках проведения учения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе предстоящего учения мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника в условиях морского побережья.
Подразделения российской военной базы в Абхазии готовятся к учению на полигоне Нагвалоу.
Совершив марш на полигон, мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника в условиях морского побережья.
Для приближения обстановки к боевой на полигоне оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия.
Выполнение всех учебно-боевых задач будет фиксироваться с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Основной целью учения являются проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при ведении наступательных и оборонительных действий.
Всего в учении примут участие около 1000 военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные гаубицы «Акация», машины связи на базе БТР-80 и др.
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