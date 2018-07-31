Подразделения российской военной базы в Абхазии выдвинулись на полигон Нагвалоу в рамках проведения учения

В ходе предстоящего учения мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника в условиях морского побережья.

Подразделения российской военной базы в Абхазии готовятся к учению на полигоне Нагвалоу.

Совершив марш на полигон, мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника в условиях морского побережья.

Для приближения обстановки к боевой на полигоне оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия.

Выполнение всех учебно-боевых задач будет фиксироваться с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Основной целью учения являются проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при ведении наступательных и оборонительных действий.

Всего в учении примут участие около 1000 военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные гаубицы «Акация», машины связи на базе БТР-80 и др.