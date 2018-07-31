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Опаснейшее десантирование бронемашины с экипажем внутри: эксклюзивные кадры
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Опаснейшее десантирование бронемашины с экипажем внутри: эксклюзивные кадры 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантирование проходило на совместных учениях ВДВ и Военно-транспортной авиации в июле текущего года в Рязанской области.
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном первому в новейшей истории десантированию БТР-МДМ «Ракушка» с экипажем внутри, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять момент выброски и приземления техники с разных точек, в том числе с экшн-камер, установленных на бронемашине и внутри нее.
Экипаж десантировался с высоты более чем 1800 метров внутри бронетехники весом 14 тонн. После приземления военнослужащие прошли освидетельствование медиков, которые зафиксировали, что они в полном порядке.
БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый плавающий бронетранспортер. Масса — около 14 тонн.
Первое в истории десантирование бронетехники с экипажем внутри совершил Александр Маргелов, сын легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова.
Десантирование «Ракушки» проходило в рамках зачетного этапа государственных испытаний по десантированию новых образцов вооружения ВДВ.
Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.
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