Опаснейшее десантирование бронемашины с экипажем внутри: эксклюзивные кадры

Десантирование проходило на совместных учениях ВДВ и Военно-транспортной авиации в июле текущего года в Рязанской области

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном первому в новейшей истории десантированию БТР-МДМ «Ракушка» с экипажем внутри, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять момент выброски и приземления техники с разных точек, в том числе с экшн-камер, установленных на бронемашине и внутри нее.

Экипаж десантировался с высоты более чем 1800 метров внутри бронетехники весом 14 тонн. После приземления военнослужащие прошли освидетельствование медиков, которые зафиксировали, что они в полном порядке.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый плавающий бронетранспортер. Масса — около 14 тонн.

Десантирование «Ракушки» проходило в рамках зачетного этапа государственных испытаний по десантированию новых образцов вооружения ВДВ.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55.