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Космонавт из ОАЭ отправится в долгосрочный полет на МКС после пробного
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Космонавт из ОАЭ отправится в долгосрочный полет на МКС после пробного 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 2 авг — РИА Новости. Роскосмос и космический центр ОАЭ планируют долгосрочный полет арабского космонавта на Международную космическую станцию, сообщил журналистам в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Что касается пилотируемой космонавтики, то да, это апрель — это короткий полет, а потом длинный полет, чуть позже", — сказал он.
Рогозин отметил высокий интерес ОАЭ ко «всему тому, что связано с высокими технологиями».
Ранее Роскосмос сообщал, что делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в состав которой вошли представители Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и девять претендентов для полета в космос, прибыла в Россию для проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями.
Медицинский отбор претендентов будет проходить в течение трех недель. По его результатам отберут двух кандидатов — космонавта и дублера, а их непосредственная подготовка к полету на МКС начнется в августе 2018 года. Полет первого космонавта ОАЭ на МКС планируется в апреле 2019 года и продлится около недели. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12».
Кроме того, как рассказал источник РИА Новости, далее Россия и ОАЭ рассматривают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на МКС на российских кораблях «Союз» после 2020 года.
По его словам, достигнута договоренность об одном краткосрочном полете, но продолжаются переговоры сразу о серии полетов длительностью 30-40 суток. Они возможны после начала полетов американских частных космических кораблей, когда зарубежные астронавты начнут летать на МКС на своих кораблях и освободятся места в отечественных «Союзах».
Возможности для отправки космических туристов и космонавтов разных стран на кораблях «Союз» появятся в связи с тем, что за бюджетный счет будет создаваться по два корабля «Союз» в год, чего с учетом полетов американских частных кораблей будет достаточно для пересменки экипажей на МКС, но ракетно-космическая корпорация «Энергия» останется способной производить до четырех кораблей в год.
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