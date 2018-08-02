Космонавт из ОАЭ отправится в долгосрочный полет на МКС после пробного

"Что касается пилотируемой космонавтики, то да, это апрель — это короткий полет, а потом длинный полет, чуть позже", — сказал он.

Рогозин отметил высокий интерес ОАЭ ко «всему тому, что связано с высокими технологиями».

Ранее Роскосмос сообщал, что делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в состав которой вошли представители Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и девять претендентов для полета в космос, прибыла в Россию для проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями.

Медицинский отбор претендентов будет проходить в течение трех недель. По его результатам отберут двух кандидатов — космонавта и дублера, а их непосредственная подготовка к полету на МКС начнется в августе 2018 года. Полет первого космонавта ОАЭ на МКС планируется в апреле 2019 года и продлится около недели. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12».

Кроме того, как рассказал источник РИА Новости, далее Россия и ОАЭ рассматривают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на МКС на российских кораблях «Союз» после 2020 года.

По его словам, достигнута договоренность об одном краткосрочном полете, но продолжаются переговоры сразу о серии полетов длительностью 30-40 суток. Они возможны после начала полетов американских частных космических кораблей, когда зарубежные астронавты начнут летать на МКС на своих кораблях и освободятся места в отечественных «Союзах».