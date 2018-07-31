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Уникальное шоу «Авиамикс» будет транслировать «Звезда»
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Уникальное шоу «Авиамикс» будет транслировать «Звезда» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В самом зрелищном эпизоде конкурса АрМИ-2018 «Авиадартс» задействуют более 70 воздушных судов.
Уникальное авиашоу «Авиамикс» проведут экипажи самолетов и вертолетов ВКС России на международном конкурсе «Авиадартс-2018».
В течение двух часов более 70 экипажей новейших истребителей, бомбардировщиков, вертолетов и многофункциональных авиакомплексов разыграют воздушные дуэли, выполнят пуски авиационных ракет по наземным целям, отрабатают перехват воздушных целей, сброс тяжелых грузов на точность, а также продемонстрируют фигуры высшего пилотажа одиночно и в составе групп.
Впервые в рамках «Авиамикса» будет разыгран воздушный бой Су-35С против Су-30СМ, экипажи шести ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52 выполнят боевое применение под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ, летчики бомбардировщиков Су-34 нанесут бомбовый удар по пунктам управления противника под прикрытием истребителей Су-35С, после чего истребители нанесут удар неуправляемым ракетным вооружением.
Смотрите трансляцию «Авиамикса» на телеканале «Звезда» 4 августа в 17.00.
Также ее можно будет посмотреть на нашем сайте и на странице «Звезды» в «Одноклассниках».
Чтобы смотреть наши трансляции в высоком разрешении онлайн, вы можете скачать приложение «Телеканал „Звезда“» на платформе Android TV.
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