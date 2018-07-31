В учебном центре ВВО в Забайкальском крае более 2000 военнослужащих приступили к обучению по программам подготовки младших специалистов

После завершения учебы они будут направлены в воинские части и соединения Восточного военного округа, в том числе в подразделения авиации и ПВО, на Тихоокеанский флот.

В окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа в Забайкальском крае приступили к обучению по программам подготовки младших специалистов более 2000 новобранцев.

Военнослужащие уже приняли Военную присягу и приступили к обучению по выбранной военно-учетной специальности, всего в учебном центре предусмотрено около 30 направлений –— командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО.

После прохождения теоретической части обучения, в том числе с использованием современных мультимедийных тренажеров, военнослужащие выполнят свои первые стрельбы из вооружения боевых машин.

После завершения программы подготовки младшие специалисты поступят в воинские части и соединения Восточного военного округа, в том числе в подразделения объединения авиации и ПВО и Тихоокеанского флота.