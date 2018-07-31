Ещё
В учебном центре ВВО в Забайкальском крае более 2000 военнослужащих приступили к обучению по программам подготовки младших специалистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В учебном центре ВВО в Забайкальском крае более 2000 военнослужащих приступили к обучению по программам подготовки младших специалистов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После завершения учебы они будут направлены в воинские части и соединения Восточного военного округа, в том числе в подразделения авиации и ПВО, на Тихоокеанский флот.
В окружном учебном центре подготовки младших специалистов Восточного военного округа в Забайкальском крае приступили к обучению по программам подготовки младших специалистов более 2000 новобранцев.
Военнослужащие уже приняли Военную присягу и приступили к обучению по выбранной военно-учетной специальности, всего в учебном центре предусмотрено около 30 направлений –— командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО.
После прохождения теоретической части обучения, в том числе с использованием современных мультимедийных тренажеров, военнослужащие выполнят свои первые стрельбы из вооружения боевых машин.
После завершения программы подготовки младшие специалисты поступят в воинские части и соединения Восточного военного округа, в том числе в подразделения объединения авиации и ПВО и Тихоокеанского флота.
ТК «Звезда»: последние новости
Бывший командующий войсками в Сирии возглавил новую структуру Минобороны России Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс на Балтийск Защита глобального масштаба: как новое российское оружие «обнулило» американскую ПРО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму146
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения23
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост263
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»32
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение