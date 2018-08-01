Для обучения военных водителей на автодромах ВВО используются автомобили КАМАЗ, Урал, автобусы ПАЗ

Более 100 военнослужащих в настоящее время проходят обучение на различные водительские категории, в конце текущего месяца они приступят к сдаче выпускных экзаменов.

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа в Хабаровском и Забайкальском краях с начала текущего года идет процесс обучения военных водителей по категориям С, D и СЕ.

Более 100 военнослужащих в настоящее время проходят обучение на различные водительские категории, в конце текущего месяца они приступят к сдаче выпускных экзаменов.

Военнослужащие проходят обучение на современных автодромах по трем программам подготовки, продолжительность курса составляет от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, СЕ и D, для обучения используются автомобили КАМАЗ, Урал, автобусы ПАЗ.

Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства.