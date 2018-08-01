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Для обучения военных водителей на автодромах ВВО используются автомобили КАМАЗ, Урал, автобусы ПАЗ
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Для обучения военных водителей на автодромах ВВО используются автомобили КАМАЗ, Урал, автобусы ПАЗ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 100 военнослужащих в настоящее время проходят обучение на различные водительские категории, в конце текущего месяца они приступят к сдаче выпускных экзаменов.
В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа в Хабаровском и Забайкальском краях с начала текущего года идет процесс обучения военных водителей по категориям С, D и СЕ.
Более 100 военнослужащих в настоящее время проходят обучение на различные водительские категории, в конце текущего месяца они приступят к сдаче выпускных экзаменов.
Военнослужащие проходят обучение на современных автодромах по трем программам подготовки, продолжительность курса составляет от одного до трёх месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.
Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, СЕ и D, для обучения используются автомобили КАМАЗ, Урал, автобусы ПАЗ.
Военнослужащие помимо общей программы обучения отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства.
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