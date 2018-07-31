Военные экологи завершили уборку металлолома на аэродроме в Норильске

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа вывезли запланированный в 2018 году объем мусора с аэродрома Алыкель в Норильске . Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Военные экологи закончили уборку мусора на аэродроме Алыкель в Норильске… Более 220 тонн металлолома вывезли с объекта", — сказали в пресс-службе.

На данный момент продолжается работа по вывозу черного и цветного металла с территории бывшего военного городка в Норильске. В округе добавили, что в этом году в ЦВО всего убрано 370 тонн металлолома, работы продолжатся до 1 октября.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек и 10 единиц инженерной и автомобильной техники. Военнослужащие тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне.

За несколько лет экологический взвод Центрального военного округа в общей сложности вывез из Арктики более 2 тыс. тонн мусора.

Очистка Арктики от металлолома

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что в 2018 году планируется собрать более 3500 тонн металлолома на острове Котельный, острове Врангеля , архипелаге Новая Земля и в Норильске на аэродроме Алыкель, при этом вывезти с островной части Арктики предполагается более 2500 тонн металла.

Булгаков отмечал, что в 2015-2017 годы было очищено 260 га арктических территорий, собрано более 16 тыс. тонн и вывезено на материк более 10 тыс. тонн металлолома. В 2017 году в Арктической зоне собрано более 6058 тонн, из них более 3300 тонн вывезено.

В 2017 году для очистки Арктики было задействовано 186 военных и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота ВМФ.