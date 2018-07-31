Морской тральщик ЧФ провёл противоминные учения в Средиземном море

Морской тральщик «Турбинист» Черноморского флота провёл противоминные учения в Средиземном море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Во время тренировки экипаж искал мины с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.

Также состоялись занятия по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на Черноморском флоте прошли учения по оказанию помощи с применением барокомплекса.