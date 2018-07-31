Ещё
Новейшая китайская 120-мм самоходка PPZ-10 прошла обкатку в горах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейшая китайская 120-мм самоходка PPZ-10 прошла обкатку в горах 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Эти средства артиллерийской поддержки батальонного уровня относительно недавно стали поступать на вооружение механизированных соединений НОАК.
Машина создана на базе БМП ZBD-04A и 120-мм самоходной артиллерийской установки PLL-05. Гусеничной технике досталась башня с круговым вращением от последней.
По некоторым данным, применяемое на этих двух системах орудие является копией советской универсальной нарезной 2А51 от десантной САУ 2С9 «Нона-С». Оно может выполнять функции пушки, гаубицы и миномета.
Возможна стрельба осколочно-фугасными, кумулятивными снарядами, а также минами различных типов — не только выпущенными в КНР, но также российского и западного производства.
Сообщается, что максимальная дальность поражения достигает 9500 метров. Максимальная скорострельность — 10 выстрелов в минуту. Боекомплект насчитывает около 40 снарядов. Максимальная скорость 65 км/ч. Запас хода — 500 км. Экипаж — 4 человека.
Военные эксперты считают, что на 2017 год в вооруженных силах КНР уже имелось около 300 таких самоходных артиллерийских установок. В настоящие время поставки продолжаются.
Российская Газета: последние новости
В Минобороны появился военно-политический главк Первые фото БМП-3 для иракской армии появились в Сети "Шилки" сирийского "танкового спецназа" получили новую защиту от ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье рухнул пешеходный мост119
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав92
Запашный экстренно госпитализирован24
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике18
Внуки Исмаилова живут в нищете41
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение