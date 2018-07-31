Новейшая китайская 120-мм самоходка PPZ-10 прошла обкатку в горах

Эти средства артиллерийской поддержки батальонного уровня относительно недавно стали поступать на вооружение механизированных соединений НОАК.

Машина создана на базе БМП ZBD-04A и 120-мм самоходной артиллерийской установки PLL-05. Гусеничной технике досталась башня с круговым вращением от последней.

По некоторым данным, применяемое на этих двух системах орудие является копией советской универсальной нарезной 2А51 от десантной САУ 2С9 «Нона-С». Оно может выполнять функции пушки, гаубицы и миномета.

Возможна стрельба осколочно-фугасными, кумулятивными снарядами, а также минами различных типов — не только выпущенными в КНР , но также российского и западного производства.

Сообщается, что максимальная дальность поражения достигает 9500 метров. Максимальная скорострельность — 10 выстрелов в минуту. Боекомплект насчитывает около 40 снарядов. Максимальная скорость 65 км/ч. Запас хода — 500 км. Экипаж — 4 человека.

Военные эксперты считают, что на 2017 год в вооруженных силах КНР уже имелось около 300 таких самоходных артиллерийских установок. В настоящие время поставки продолжаются.