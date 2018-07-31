Российская авиация прилетела в Южную Осетию на совместные учения

ЦХИНВАЛ, 31 июл — Sputnik . Эскадрилья вертолетов армейской авиации соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершила перелет через Кавказский хребет для участия в совместных тактических учениях в Южной Осетии , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

"Под руководством командования 58-й общевойсковой армии ЮВО в Южной Осетии также выполнят задачи подчиненные разведывательные, ракетные, инженерные подразделения, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты беспилотных летательных аппаратов", — сообщили в пресс-службе.

В совместных учениях примут участие более двух тысяч военнослужащих, будет задействовано около 400 единиц военной техники.

В целях координации совместных действий подразделений двух государств в Цхинвале развернут объединенный командный пункт, в состав которого вошли офицеры управления общевойскового объединения ЮВО, армии ВВС и ПВО ЮВО, представители ВС РЮО. Этап ротных тактических учений подразделений российской военной базы 58-й общевойсковой армии ЮВО пройдет на горном общевойсковом полигоне «Дзарцем» с 1 по 15 августа.