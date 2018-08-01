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Ракетчиков ЮВО подняли по тревоге
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Более 500 ракетчиков Южного военного округа в Северной Осетии подняты по учебной тревоге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Подразделения ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии подняты по учебной тревоге. Об этом в среду сообщает пресс-служба округа.
"По приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова подразделения ракетного соединения…, приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи. Подразделения ракетного соединения, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М", приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи", — говорится в сообщении.
К учениям привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.
Военные подразделения отрабатывают отражение нападения условного противника и особенности ориентирования на незнакомой местности.
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