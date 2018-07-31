На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии пройдет совместное тактическое учение с подразделениями российской военной базы и вооруженных сил закавказской республики

В общей сложности в нем примут участие более 2000 военнослужащих, будет задействовано около 400 единиц военной техники.

На горном полигоне Дзарцеми в Южной Осетии развернут командный пункт для управления совместным тактическим учением с подразделениями российской военной базы и вооруженных сил закавказской республики.

В завершающей его стадии будут задействованы силы армейской авиации соединения 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного на Ставрополье

Кроме того, в интересах мотострелков отработают боевые расчеты ракетного соединения, дислоцированного в Северной Осетии

В общей сложности в учении, которое пройдет в период с 1 по 15 августа, примут участие более 2000 военнослужащих, будет привлечено около 400 единиц военной техники.