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На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии пройдет совместное тактическое учение с подразделениями российской военной базы и вооруженных сил закавказской республики
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На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии пройдет совместное тактическое учение с подразделениями российской военной базы и вооруженных сил закавказской республики 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В общей сложности в нем примут участие более 2000 военнослужащих, будет задействовано около 400 единиц военной техники.
На горном полигоне Дзарцеми в Южной Осетии развернут командный пункт для управления совместным тактическим учением с подразделениями российской военной базы и вооруженных сил закавказской республики.
В завершающей его стадии будут задействованы силы армейской авиации соединения 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного на Ставрополье.
Кроме того, в интересах мотострелков отработают боевые расчеты ракетного соединения, дислоцированного в Северной Осетии.
В общей сложности в учении, которое пройдет в период с 1 по 15 августа, примут участие более 2000 военнослужащих, будет привлечено около 400 единиц военной техники.
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