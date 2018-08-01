Более 500 ракетчиков Южного военного округа в Северной Осетии подняты по учебной тревоге

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Подразделения ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии подняты по учебной тревоге. Об этом в среду сообщает пресс-служба округа. "По приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова подразделения ракетного соединения…, приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи. Подразделения ракетного соединения, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи", — говорится в сообщении. К учениям привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники. Военные подразделения отрабатывают отражение нападения условного противника и особенности ориентирования на незнакомой местности.