«Шилки» сирийского «танкового спецназа» получили новую защиту от ракет

Эти гусеничные машины принадлежат четвертой бронетанковой дивизии, имеющей неофициальное название «танковый спецназ». В мастерских этого элитного соединения ведется модернизация танков Т-72М1, боевых машин пехоты и зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4. Машины становятся «сверхзащищенными» благодаря установке противокумулятивных решетчатых экранов и контейнеров с наполнителем.

Некоторая часть «Шилок» получила также установки для запуска неуправляемых реактивных снарядов.

Эта техника очень неплохо показала себя в боях, продемонстрировав более высокую стойкость к реактивным гранатам ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Зенитные самоходки, обладающие высокой огневой мощью, превратились в настоящие машины поддержки: они сопровождают бронетехнику и пехоту, буквально сметая боевиков с РПГ и снайперов на своем пути.

В последнее время на сверхзащищенных машинах «танкового спецназа», в том числе и «Шилках», которые теперь используются на открытой, хорошо простреливаемой местности, стали устанавливать комплексы оптико-электронного противодействия Sarab ("Мираж") второго поколения.

Такие системы позволяют успешно нейтрализовывать тяжелые ракеты противотанковых управляемых комплексов, в том числе американские TOW с тандемными боевыми частями. Как известно, против них противокумулятивные решетчатые экраны и короба с наполнителем бесполезны. Принимаемые меры позволят снизить потери и эффективнее выполнять боевые задачи.