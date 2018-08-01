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Командующий ВДВ рассказал о поступлении на вооружение новой техники
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Командующий ВДВ рассказал о поступлении на вооружение новой техники 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам командующего ВДВ Андрея Сердюкова, доля современных средств десантирования в войсках увеличилась в 1,4 раза.
За последние пять лет в воздушно-десантные войска поступило более 42 тысяч единиц вооружения, военной и спецтехники. Это позволило повысить возможности по огневому поражению подразделений войск на 16%. Об этом заявил командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
«За последние пять лет в соединения и воинские части поступило более 42 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению на 16%, повысить уровень живучести на 20%, а маневренные возможности в 1,3 раза», — сообщил командующий родом войск.
Также, по его словам благодаря выполнению заданий государственного оборонного заказа доля современных средств десантирования увеличилась в 1,4 раза, ракетно-артиллерийского вооружения — в 3,5 раза, бронетанковой техники — в 2,4 раза.
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