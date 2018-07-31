Истребители НАТО один раз за неделю сопровождали российский самолёт над Балтикой 

Истребители НАТО один раз за неделю сопровождали российские военные самолёты над Балтийским морем. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующая информация опубликована в понедельник, 30 июля, в еженедельном обзоре воздушной ситуации Литвы.
Согласно рапорту, истребители ВВС Португалии и Испании дежурили на литовской авиабазе Зокняй. В воздух для сопровождения они поднимались 26 июля. По данным Минобороны Литвы, российский борт следовал с поддержанием связи с наземными центрами управления и включённым транспондером (устройством автоматического опознавания самолёта). Однако в согласованном полётном плане этого вылета не было.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полёты российских военных самолётов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.