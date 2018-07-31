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Истребители НАТО один раз за неделю сопровождали российский самолёт над Балтикой
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Истребители НАТО один раз за неделю сопровождали российский самолёт над Балтикой 

Клопс.Ru 1 час назад
Истребители НАТО один раз за неделю сопровождали российские военные самолёты над Балтийским морем. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующая информация опубликована в понедельник, 30 июля, в еженедельном обзоре воздушной ситуации Литвы.
Согласно рапорту, истребители ВВС Португалии и Испании дежурили на литовской авиабазе Зокняй. В воздух для сопровождения они поднимались 26 июля. По данным Минобороны Литвы, российский борт следовал с поддержанием связи с наземными центрами управления и включённым транспондером (устройством автоматического опознавания самолёта). Однако в согласованном полётном плане этого вылета не было.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полёты российских военных самолётов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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