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Volkswagen везет в Россию автомобили с двигателями Евро-6
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Volkswagen везет в Россию автомобили с двигателями Евро-6 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Коммерческое подразделение марки "Фольксваген" начинает оснащать свои модели для России более экологичными и современными дизелями категории Евро-6. Производитель утверждает, что эти моторы готовы переваривать отечественную солярку.
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