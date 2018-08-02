В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — три, Алеппо — два и Хама — один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны РФ.

Сообщается, что в течение дня российским Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

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