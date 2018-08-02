Ещё
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия — три, Алеппо — два и Хама — один. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня российским Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона120
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками71
Украинские военные заявили о масштабном «котле»88
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах77
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью799
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение