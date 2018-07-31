Защита глобального масштаба: как новое российское оружие «обнулило» американскую ПРО

Демонстрация передового вооружения, существование которого в рамках послания Федеральному собранию подтвердил президент России Владимир Путин , заставила американских военных трезво взглянуть на возможности собственного оружия и внешнюю политику, вектор и форма которой стали смущать даже союзников Америки по НАТО

Первого марта 2018 года в рамках ежегодного послания Федеральном собранию президент России Владимир Путин раскрыл подробности разработки передовых видов ракетного, гиперзвукового, подводного и лазерного оружия, прямых аналогов которому на Западе нет до сих пор. Презентация нового оружия насторожила военных экспертов: зарубежные журналисты и военные аналитики переполошились, пытаясь понять, откуда в рекордно короткие сроки появились ракета с ядерной энергетической установкой и подводный комплекс «Посейдон», способные добраться до любой военно-морской базы.

Для всех сомневающихся в конце июля 2018 года Минобороны России провело повторную презентацию. Официально было заявлено, что ракетный комплекс «Авангард» с баллистической ракетой, гиперзвуковая крылатая ракета с неограниченной дальностью полета «Буревестник», подводный беспилотник «Посейдон» и «убийца авианосцев» гиперзвуковой комплекс «Кинжал» не только разработаны и протестированы, но и уже направляются в войска.

Ракеты комплекса «Кинжал» из списка новинок стоит выделить особо. Именно эти ракеты, носителями которых станут не только скоростные истребители МиГ-31, но и ракетоносцы Ту-22М3М, позволят ВКС России в случае нападения любого вероятного противника вывести из строя ключевой инструмент проецирования силы — авианосные ударные группы, в состав которых, помимо кораблей-носителей авиации, входят эсминцы с ракетным оружием и корабли сопровождения. С учетом озвученной дальности пуска в 1500 километров и боевого радиуса самолета-носителя МиГ-31 американские эксперты стали заключать, что при смене аэродромов базирования комплекс «Кинжал» может закрыть любой из районов присутствия Военно-морских сил США и НАТО.

Глобальный удар

После демонстрации передовых военных технологий в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что отдельные виды вооружений разрабатываются в России с 2004 года как ответная мера на односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне. Симметричным ответом на развертывания систем противоракетной обороны стали комплексы «Авангард» и «Буревестник».

Применение широкого спектра ракетного вооружения в качестве ответной меры — своеобразный «балансир», который в случае необходимости позволит решить сразу две проблемы. Кроме системы противоракетной обороны, ненаправленность которой против России Соединенные Штаты пока так и не подтвердили в рамках двустороннего договора, никуда не делась и так называемая программа PGS «Глобальный мгновенный удар», в рамках которой американские военные при помощи как ядерных, так и неядерных средств поражения могут осуществить нападение на любую страну в течение нескольких часов. Не последнюю роль в этом процессе играет и авиация, однако успехов по стратегически важному направлению у американских военных не так уж и много. Один из недавних ракетно-бомбовых ударов США по Сирии показал, что применение авиационных ракет JASSM-ER, дальность которых составляет не более 950 километров — потолок американской авиации на текущий момент.

Прямой аналог российским гиперзвуковым ракетам в США пытаются создать уже много лет. Недавно в этом направлении даже сменился ключевой подрядчик: место компании Boeing , которая безуспешно пыталась «оседлать» управляемый гиперзвук с ракетой X-51 Waverider, заняла компания Lockheed Martin. Опыта новым подрядчикам Пентагона не занимать, однако теперь на кону стоит не только выполнение выгодного государственного контракта, но и престиж США, оказавшихся в роли догоняющих по гиперзвуковым технологиям.

Без гиперзвуковых ракет все усилия Пентагона по развертыванию программы PGS будут напрасны: ВМС не в состоянии держать сотни кораблей в каждом регионе мира в постоянной боевой готовности, а крылатые ракеты JASSM-ER и их морские аналоги специалисты давно научились сбивать.

«Стоит помнить и о том, что на подходе перспективный зенитный ракетный комплекс С-500, боевые возможности которого значительно расширены по сравнению с ЗРС предыдущего поколения. Вместе с системами слежения и предупреждения такой противовоздушный заслон будет работать эффективно и на долгие годы вперед исключит саму вероятность любого нападения с воздуха», — отметил в интервью «Звезде» кандидат технических наук инженер-разработчик систем радиолокации и связи Борис Гордеев.

Глубинный охотник

Специалисты отмечают, что, помимо «Авангарда» и «Буревестника», особое беспокойство зарубежных экспертов вызывает глубоководный автономный аппарат «Посейдон». Главная особенность беспилотника, встревожившая американских военных, заключается в скрытности движения. Специалисты в области радиолокации и средств обнаружения отмечают, что корпус и силовая установка «Посейдона» спроектированы таким образом, что обнаружить устройство на огромной глубине современными средствами слежения практически невозможно. К тому же, развернутая в Мировом океане гидроакустическая противолодочная система (SOSUS), несмотря на заявляемую эффективность, представляет по большей части систему «точечного слежения», а ее способность засекать малоразмерные аппараты вызывает много вопросов.

К тому же, скорость движения «Посейдона» значительно выше, чем у любых существующих подводных лодок, а значит, просчитать направление движения такого аппарата с помощью традиционных гидроакустических средств становится еще сложнее.

Похожий аппарат существует и в США. Основным заказчиком этой системы стали Военно-морские силы, а разработкой новинки под названием Echo Voyager занимались специалисты компании Boeing. В 2017 году аппарат, способный оставаться под водой месяцами и находиться в режиме ожидания, был успешно протестирован, однако на этом успехи компании закончились, а ВМС США не проявили дальнейшего интереса к проекту.

«Одним из наиболее вероятных районов для развертывания системы должно было стать Южно-Китайское море. Этот регион для США давно считается особым из-за давления на Китай . Но китайские военные не только стали применять контрмеры — отправлять на боевое дежурство подлодки и корабли, — но и на основе некоторых полученных об американском беспилотнике данных начали проектировать собственные», — отметил в разговоре со «Звездой» инженер-проектировщик автоматизированных систем управления Олег Бельский.

Echo Voyager был реализован как сугубо разведывательный проект. В отличие от американского беспилотника российский «Посейдон» может применяться для нанесения ударов, а целью для беспилотника с ядерным зарядом может стать как большой корабль, так и целая военно-морская база. Что конкретно американские военные собираются противопоставить таким технологиям, пока не понятно.

Известно, что с 2020 года все новые системы вооружений будут поставлены на боевое дежурство. После этого всю американскую оборонку ждут непростые времена: потенциал американской системы противоракетной обороны, в которую, по разным оценкам, в общей сложности будет вложено от 100 миллиардов долларов до 150 миллиардов долларов, Военно-морских и Военно-воздушных сил «обнулится», и американским военным придется в срочном порядке думать, как и чем обеспечивать военное присутствие за тысячи километров от границ страны.

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