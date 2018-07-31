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В Совфеде рассказали о появлении новой структуры Минобороны
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В Совфеде рассказали о появлении новой структуры Минобороны 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отметил, что новая структура поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать нашу страну и армию России.
По его словам, структуры, занимающейся патриотической работой среди военнослужащих в России, не было. Аналог существовал в советское время. Бондарев уверен, что эту традицию нужно возрождать и военно-политическое управление будет работать в направлении формирования системного подхода и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патриотическому воспитанию.
Военно-политическое управление ВС РФ возглавил экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов. Указ подписан президентом России Вдадимиром Путиным, пишет РИА Новости.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, которые оснащены крылатыми ракетами «Калибр», будут экспортироваться заинтересованным государствам Тихоокеанского региона.
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