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BI признал превосходство российского фрегата над американскими кораблями
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BI признал превосходство российского фрегата над американскими кораблями 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский сторожевой корабль «Адмирал флота Касатонов» превосходит американские боевые суда прибрежной зоны, пишет портал Business Insider.
"Второй фрегат класса «Адмирал Горшков» — «Адмирал Касатонов» еще строится, но уже сейчас корабль кажется хорошо вооруженным. В особенности, если сравнивать его с американскими кораблями прибрежной зоны серии LCS, которые также сталкиваются с задержками и имеют проблемы с двигателями", — отмечает издание.
Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подлодок противника, а также для отражения атак с воздуха. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их заметность для радиолокационных систем. Эти корабли обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длинной в 135 метров и шириной в 15 метров.
Второй фрегат серии — «Адмирал флота Касатонов» — проходит заводские испытания и будет готов к морской службе не раньше 2019 года. Судно вооружено двумя зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Палаш», противокорабельными и крылатыми ракетами, противолодочными торпедами, а также ЗРК «Полимент-Редут».
Фрегат «Адмирал Горшков» во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
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