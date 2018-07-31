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Самарские миротворцы и мотострелки проведут учения в Оренбургской области
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Самарские миротворцы и мотострелки проведут учения в Оренбургской области 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Самарской области более 1,5 тыс. миротворцев и мотострелков 2-й общевойсковой армии подняты по тревоге.
Как передает пресс-служба Центрального военного округа, мотострелки приступили к совершению 200-километрового марша в Оренбургскую область на штатной технике — автомобилях «Урал» и «КамАЗ», а также бронетранспортерах БТР-82АМ. Два соединения проведут в Оренбургской области на Тоцком полигоне двустороннее учение.
Военнослужащие отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА и задачи по наступлению и обороне.
В мероприятиях задействуют более 400 единиц автомобильной и спецтехники. Отдельный день выделят на тактические действия с боевой стрельбой. Также отмечается, что учения проведут с учетом боевого опыта, полученного в Сирии. Руководить ими будет командующий 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майор Рустам Мурадов.
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