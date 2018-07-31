Самарские миротворцы и мотострелки проведут учения в Оренбургской области

Самарской области более 1,5 тыс. миротворцев и мотострелков 2-й общевойсковой армии подняты по тревоге.

Как передает пресс-служба Центрального военного округа, мотострелки приступили к совершению 200-километрового марша в Оренбургскую область на штатной технике — автомобилях «Урал» и «КамАЗ» , а также бронетранспортерах БТР-82АМ. Два соединения проведут в Оренбургской области на Тоцком полигоне двустороннее учение.

Военнослужащие отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА и задачи по наступлению и обороне.