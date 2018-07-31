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Участники конкурса «Авиадартс-2018» прошли первый этап соревнований в Рязанской области
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Участники конкурса «Авиадартс-2018» прошли первый этап соревнований в Рязанской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В конкурсе задействованы более тысячи военнослужащих из четырех стран.
Участники международного конкурса «Авиадартс-2018» в ходе первого этапа соревнований сдали нормативы по физической подготовке.
Военные летчики-конкурсанты впервые выполнили обороты на 360 градусов на гимнастическом колесе.
Пилотам необходимо было сдать баскетбольный тест, а также проплыть 50 метров на скорость и подтянуться на перекладине.
При этом каждый элемент физподготовки фиксировала судейская коллегия, в состав которой вошли представители всех стран-участниц соревнований, на фото или видеоаппаратуру.
В конкурсе задействованы более тысячи военнослужащих из четырех стран.
Кроме того, на конкурс военных летчиков впервые прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9.
Всего в соревнованиях будут участвовать более 60 экипажей от четырех команд Китая, Республики Беларусь, Республики Казахстан и России.
Зачет будет проводиться по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах. Конкурс «Авиадартс-2018» пройдет в период с 29 июля по 11 августа.
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