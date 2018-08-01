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Российские боевые корабли приступили к учениям в Балтийском море
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Российские боевые корабли приступили к учениям в Балтийском море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов начали отработку ряда тактических учений в акватории Балтийского моря, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"В соответствии с планом Главного командования Военно-морского флота России в рамках межфлотского взаимодействия сил флотов свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского, Балтийского флотов приступили к отработке ряда тактических учений в акватории Балтийского моря. Учения проводятся на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде", — говорится в сообщении.
Межфлотская группировка, в состав которой входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подводная лодка «Орел», большой противолодочный корабль «Североморск», фрегат «Адмирал Макаров», большие десантные корабли «Иван Грен», «Королев», «Минск», корветы «Бойкий», «Сообразительный», дизель-электрическая подлодка «Владикавказ» и «Дмитров», отработает противодиверсионную, противоминную, противовоздушную, противолодочную и противокорабельную обороны в назначенных районах и полигонах Балтийского моря.
Планом учений межфлотской группировки предусмотрен эпизод высадки морского десанта на побережье полигона Балтийского флота.
По оценке главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, «корабли трех флотов, после участия в параде, получают исключительную возможность отработать взаимодействие в составе межфлотской группировки на этапе возвращения в пункты постоянной дислокации».
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