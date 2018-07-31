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Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс на Балтийск
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Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс на Балтийск 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
За время перехода их экипажи выполнят ряд совместных задач с кораблями Северного и Черноморского флотов.
Корабли Балтийского флота после участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России, в акватории Невы и Финского залива, вышли в море для совершения межбазового перехода в пункт постоянного базирования — в порт Балтийск в Калининградской области.
В ходе межбазового перехода экипажам кораблей предстоит отработать маневренные элементы — прохождение кораблем узкости, провести учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны. Кроме того, за время перехода корабли Балтийского флота выполнят ряд совместных задач с кораблями Северного и Черноморского флотов.
В минувшее воскресение корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота приняли участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Всего в праздновании Дня ВМФ в этих городах было задействовано более 40 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, большая часть которых прибыли в Северную столицу из Балтийска.
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