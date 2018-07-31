Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, взяли курс на Балтийск

За время перехода их экипажи выполнят ряд совместных задач с кораблями Северного и Черноморского флотов.

Корабли Балтийского флота после участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России, в акватории Невы и Финского залива, вышли в море для совершения межбазового перехода в пункт постоянного базирования — в порт Балтийск в Калининградской области.

В ходе межбазового перехода экипажам кораблей предстоит отработать маневренные элементы — прохождение кораблем узкости, провести учения по борьбе за живучесть кораблей на ходу, тренировки по связи и постановке радиоэлектронных помех, а также организации противовоздушной и противолодочной обороны. Кроме того, за время перехода корабли Балтийского флота выполнят ряд совместных задач с кораблями Северного и Черноморского флотов.

В минувшее воскресение корабли Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота приняли участие в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Всего в праздновании Дня ВМФ в этих городах было задействовано более 40 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, большая часть которых прибыли в Северную столицу из Балтийска.