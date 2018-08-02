День Воздушно-десантных войск отмечается в России 

Сегодня свой праздник отмечают десантники. История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками. В память о нем десантники именуют себя «Войска Дяди Васи». К празднованию Дня ВДВ Миниобороны опубликовало на своём сайте засекреченные ранее исторические документы о создании и становлении этого рода войск. В частности, там размещен приказ министра обороны СССР, который утвердил, что отличительным элементом военной формы воинов-десантников является берет голубого цвета.