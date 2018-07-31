Минобороны создаст электронную базу данных нарушителей дисциплины 

Военная полиция сформирует автоматизированную базу данных военнослужащих — преступников и нарушителей дисциплины. Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в ней будет храниться информация о военнослужащих, резервистах и гражданском персонале Вооруженных сил, совершивших уголовные преступления и грубые дисциплинарные проступки. Новая база данных поможет военным полицейским быстро установить прошлое того или иного военнослужащего. Эксперты считают, что появление базы данных положительно скажется на профилактике правонарушений.