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Хоккеисты «Адмирала» получили игровую форму на борту крейсера «Варяг»
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Хоккеисты «Адмирала» получили игровую форму на борту крейсера «Варяг» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Игровые свитеры спортсмены получили из рук командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.
Презентация обновленного приморского хоккейного клуба «Адмирал» прошла на борту флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Во Владивостоке на борту флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг» прошла презентация обновленного хоккейного клуба «Адмирал»», — сказано в сообщении.
Мероприятие проходило с участием командующего Тихоокеанским флотом РФ адмирала Сергея Авакянца, а также руководства Приморского края. По окончании презентации командующий ТОФ и руководитель региона торжественно вручили каждому игроку команды новый игровой свитер.
Хоккейный клуб «Адмирал» был создан в 2013 году по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и сенатора от Приморья, прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова.
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