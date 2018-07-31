Хоккеисты «Адмирала» получили игровую форму на борту крейсера «Варяг» 

Игровые свитеры спортсмены получили из рук командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.
Презентация обновленного приморского хоккейного клуба «Адмирал» прошла на борту флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Во Владивостоке на борту флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера «Варяг» прошла презентация обновленного хоккейного клуба «Адмирал»», — сказано в сообщении.
Мероприятие проходило с участием командующего Тихоокеанским флотом РФ адмирала Сергея Авакянца, а также руководства Приморского края. По окончании презентации командующий ТОФ и руководитель региона торжественно вручили каждому игроку команды новый игровой свитер.
Хоккейный клуб «Адмирал» был создан в 2013 году по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и сенатора от Приморья, прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова.