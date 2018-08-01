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Столетие Восточного военного округа отметят 4 и 5 августа в Хабаровске
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Столетие Восточного военного округа отметят 4 и 5 августа в Хабаровске 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
«На площади Славы Хабаровска 4 августа состоится отдание воинских почестей воинам-дальневосточникам, павшим в годы Великой Отечественной войны», — заявил начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
По его словам, на следующий день дань памяти отдадут маршалам СССР Роману Малиновскому и Александру Василевскому.
Кроме того, 5 августа пройдёт театрализованное представление «100 лет на страже Восточных рубежей России» с показом вооружения и военной техники. В частности, можно будет увидеть американский танк «Шерман», пролежавший на дне Баренцева моря более 70 лет.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что Минобороны России запланировало шестую экспедицию по поиску советских судов, затонувших в Чёрном море в годы Великой Отечественной войны.
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