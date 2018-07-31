Столетие Восточного военного округа отмечают в Хабаровске 

31 июля крупнейший военный округ России, Восточный, отмечает сто лет со дня образования. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, праздничные мероприятия правопреемника Краснознаменного Дальневосточного военного округа в столице ДФО пройдут 4 и 5 августа.
— На площади Славы Хабаровска 4 августа состоится отдание воинских почестей воинам-дальневосточникам, павшим в годы Великой Отечественной войны, — говорит Александр Гордеев. — На следующий день дань памяти отдадут маршалам СССР Роману Малиновскому и Александру Василевскому.
Жителей города и почетных гостей юбилея ВВО 5 августа на набережной в районе стадиона имени Ленина ждёт театрализованное представление «100 лет на страже Восточных рубежей России» с показом вооружения и военной техники, в том числе впервые на публике будет продемонстрирован американский средний танк «Шерман» времён Второй мировой войны, пролежавший на дне Баренцева моря более 70 лет. В этот же день в городском дворце культуры Хабаровска состоится концертная программа. Напомним, Восточный военный округ образован в ходе военной реформы 2008—2010 годов на базе Краснознамённого Дальневосточного военного округа, ордена Ленина Забайкальского военного округа и части войск Краснознамённого Сибирского военного округа. В его состав также вошли Краснознамённый Тихоокеанский флот и 3-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО. Входящие в состав ВВО части расположены на территориях 11 субъектов РФ: в республиках Бурятия и Саха (Якутия) , Хабаровском, Приморском, Забайкальском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях и Чукотском автономном округе. Датой основания Дальневосточного военного округа принято считать 31 июля 1918 года. В этот день регулярные части Рабоче-Крестьянской Красной Армии разгромили войска белогвардейцев и интервентов в районе Каульских высот, Шмаковки и Спасска.