СМИ: военные Южной Кореи и КНДР провели переговоры на уровне генералов

ТАСС , 31 июля. Военные Южной Кореи и КНДР во вторник провели переговоры в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В сообщении отмечается, что переговоры, главной целью которых было снижение напряженности на Корейском полуострове, прошли на уровне генеральских чинов, однако другие подробности не приводятся.