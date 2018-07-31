На Камчатке экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ отработали полеты при минимуме погодных условий

В дневное и ночное время суток экипажи отработали взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование истребителей по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в группах.

На Камчатском полуострове продолжается плановая подготовка летчиков-истребителей отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в различных погодных условиях.

В настоящее время погоду в регионе определяет циклон, который подошел на юг Охотского моря на прошлой неделе. Сложные метеоусловия были учтены в ходе планирования подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к полетам.

При установленном минимуме погодных условий, в дневное и ночное время суток экипажи МиГ-31 отработали взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование истребителей по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в группах.

В учебных полётах было задействовано 6 экипажей истребителей МиГ-31.