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На Камчатке экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ отработали полеты при минимуме погодных условий
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На Камчатке экипажи истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ отработали полеты при минимуме погодных условий 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В дневное и ночное время суток экипажи отработали взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование истребителей по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в группах.
На Камчатском полуострове продолжается плановая подготовка летчиков-истребителей отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в различных погодных условиях.
В настоящее время погоду в регионе определяет циклон, который подошел на юг Охотского моря на прошлой неделе. Сложные метеоусловия были учтены в ходе планирования подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к полетам.
При установленном минимуме погодных условий, в дневное и ночное время суток экипажи МиГ-31 отработали взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование истребителей по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в группах.
В учебных полётах было задействовано 6 экипажей истребителей МиГ-31.
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