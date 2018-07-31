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Экипажи МиГ-31 на Камчатке посадили истребители в сложных метеоусловиях
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Экипажи МиГ-31 на Камчатке посадили истребители в сложных метеоусловиях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также самолеты морской авиации ТОФ провели управление истребителей по приборам в условиях плохой видимости.
Шесть экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота провели на Камчатке тренировку в сложных погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба флота.
«Погоду в регионе определяет циклон, который подошел на юг Охотского моря на прошлой неделе. Сложные метеоусловия были учтены в ходе планирования подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к полетам», — сообщили в пресс-службе ТОФ.
Экипажи МиГ-31 отработали в дневное и ночное время взлет и посадку при низкой облачности, пилотирование истребителей по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в группах.
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