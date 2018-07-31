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Генералов будут обучать в центре военных игр в РФ
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Генералов будут обучать в центре военных игр в РФ 

News.ru 23 минуты назад
Фото: News.ru
Российские генералы будут стажироваться в Центре военных игра на базе Военной академии Генштаба. Центр только начал свою работу, проходить обучение с использованием новейших информационных технологий будут слушатели академии.
Генералы будут разыгрывать настоящие военные сценарии, но только с максимальной достоверностью в отличие от обычных компьютерных «войнушек». В игре нужно будет использовать данные реально существующих российских войск и базы данных противника. Последние сформированы на основе новейших разведданных. Сценарии военных конфликтов будут также основаны на реальном опыте боевых действий, пишут «Известия».
Эксперты положительно оценили такую модель обучения. Они считают, что это позволит повысить эффективность подготовки руководителей в ВС РФ.
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